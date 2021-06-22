Смородская: Сёмин вместо Черчесова? Да вы что, давайте 90-летнего тренера назначим?

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов же сказал, что будет работать и готовить сборную к чемпионату мира. Да и Дюков дал понять: никаких кадровых перестановок не будет. Вы можете предложить кандидатуру? Поймите, поляна вытоптана. У нас нет развития футбола — один пиар, в который все начинают самозабвенно верить. Черчесов должен уйти сам, уж очень много тренерских ошибок было допущено.

Юрий Павлович Сёмин? Да вы что? Давайте 90-летнего тренера назначим. Да, он сейчас без работы, что дальше? В футболе другие скорости, как и другое развитие. Как люди играют в отборе… Посмотрите на Канте — француза никто пройти не может. Нам надо таких игроков растить, а это долгий процесс… Нам же лучше ужесточить лимит и сделать заоблачные зарплаты игрокам за паспорт, а не за их мастерство. Результат знаете. Помните, когда в РПЛ играли Халк, Витсель, Роберто Карлос и Вальбуэна? Какие забивались голы… Каждая команда давала настоящий бой, а в итоге мы скатились до двух-трёх команд», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.