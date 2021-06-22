Okko эксклюзивно покажет контрольные матчи «Краснодара» в межсезонье

Okko эксклюзивно покажет предсезонные товарищеские матчи «Краснодара». Для обладателей подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» просмотр матчей бесплатен. Игры будут доступны для всех зарегистрированных пользователей.

Купив эксклюзивные права на трансляции чемпионата Испании по футболу, Okko фокусируется на представленности российских футбольных клубов в сервисе. Стоимость подписок, несмотря на значительное расширение списка трансляций, не меняется.

До 31 августа действует специальное предложение – 365 дней футбола стоят 3990 рублей, а весь спорт – 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно. Для обладателей действующих годовых подписок цена при автопродлении будет на 1000 рублей ниже.

Okko Спорт начнёт трансляции контрольных матчей ФК «Краснодар» с игры с «Легией» 23 июня и «Олимпиакосом» 27 июня. Матчи начнутся в 16:00 и 19:00 соответственно. Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных на Okko Спорт, можно найти в социальных сетях сервиса.