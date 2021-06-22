Okko эксклюзивно покажет контрольные матчи «Краснодара» в межсезонье

Okko эксклюзивно покажет предсезонные товарищеские матчи «Краснодара». Для обладателей подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» просмотр матчей бесплатен. Игры будут доступны для всех зарегистрированных пользователей.
Купив эксклюзивные права на трансляции чемпионата Испании по футболу, Okko фокусируется на представленности российских футбольных клубов в сервисе. Стоимость подписок, несмотря на значительное расширение списка трансляций, не меняется.
До 31 августа действует специальное предложение – 365 дней футбола стоят 3990 рублей, а весь спорт – 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно. Для обладателей действующих годовых подписок цена при автопродлении будет на 1000 рублей ниже.
Okko Спорт начнёт трансляции контрольных матчей ФК «Краснодар» с игры с «Легией» 23 июня и «Олимпиакосом» 27 июня. Матчи начнутся в 16:00 и 19:00 соответственно. Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных на Okko Спорт, можно найти в социальных сетях сервиса.
- 22 июня 2021
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:28
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:52
-
12:25
-
12:22
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:55