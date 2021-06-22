Видео: яркие эмоции болельщиков сборной Дании во время просмотра матча с Россией на Евро
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Болельщики сборной Дании эмоционально наблюдали за развитием событий в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией (4:1).
Видео с болельщиками сборной Дании:
Напомним, Россия заняла последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.
В первом раунде плей-офф Евро-2020 сборной Дании предстоит сыграть с национальной командой Уэльса, которая заняла второе место в группе A, где помимо неё выступали Италия, Швейцария и Турция. С первой строчки в 1/8 финала вышли итальянцы.
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