Видео: яркие эмоции болельщиков сборной Дании во время просмотра матча с Россией на Евро

Болельщики сборной Дании эмоционально наблюдали за развитием событий в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией (4:1).

Видео с болельщиками сборной Дании:

Напомним, Россия заняла последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.



В первом раунде плей-офф Евро-2020 сборной Дании предстоит сыграть с национальной командой Уэльса, которая заняла второе место в группе A, где помимо неё выступали Италия, Швейцария и Турция. С первой строчки в 1/8 финала вышли итальянцы.