Украинский депутат попросил УЕФА забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой забрать у Санкт-Петербурга право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России:

Петербург — один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещё два матча.

При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.

Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко в «Фэйсбуке», прикрепив фото направленного в УЕФА письма.