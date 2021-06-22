В УЕФА отказались комментировать возможную отмену матчей Евро в Петербурге

В УЕФА ответили на запрос по поводу ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы — 2020.

Ранее сегодня стало известно, что украинский депутат Алексей Гончаренко направил в УЕФА письмо с просьбой забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро из-за угрозы распространения коронавируса.

«Что касается текущей ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем вам обратиться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — заявили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, в числе которых и Санкт-Петербург.