«Барселона» опубликовала радужный флаг после запрета УЕФА на подсветку «Альянц-Арены»

«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества, опубликовав в «Твиттере» радужный флаг после запрета радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем сборных Германии и Венгрии.

Каталонцы подписали фото словами «Гордость и уважение».

Ранее представитель федерации футбола Германии (DFB) сообщил, что УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем заключительного тура чемпионата Европы — 2020 со сборной Венгрии.



Члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Связано этом с тем, что в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.