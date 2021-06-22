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«Барселона» опубликовала радужный флаг после запрета УЕФА на подсветку «Альянц-Арены»

«Барселона» опубликовала радужный флаг после запрета УЕФА на подсветку «Альянц-Арены»
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«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества, опубликовав в «Твиттере» радужный флаг после запрета радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем сборных Германии и Венгрии.

Каталонцы подписали фото словами «Гордость и уважение».

Ранее представитель федерации футбола Германии (DFB) сообщил, что УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед матчем заключительного тура чемпионата Европы — 2020 со сборной Венгрии.

Члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Связано этом с тем, что в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.

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УЕФА выступает против радужной подсветки «Альянц-Арены» перед игрой Германия – Венгрия
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