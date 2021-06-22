«Динамо» объявило о переходе Диего Лаксальта

Пресс-служба «Динамо» объявила о переходе уругвайского полузащитника «Милана» Диего Лаксальта. Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год.

«Добро пожаловать, Диего», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе Лаксальта.

Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. «Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры полузащитник выступал также за «Торино», «Эмполи» и «Болонью». Кроме того, он принадлежал «Интеру». С 2016 года он вызывается в сборную Уругвая, с которой в том числе выступил на чемпионате мира — 2018. После мундиаля сообщалось, что им интересуются «Спартак» и ЦСКА.