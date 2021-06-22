Глава МИД Венгрии — о радужной подсветке: слава богу, в УЕФА ещё преобладает здравый смысл

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение УЕФА запретить радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия.
«Слава богу, что в кругах европейского футбольного руководства всё ещё преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение», — приводит слова Сийярто журналист Саймон Эванс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Связано это с тем, что в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. УЕФА выступил против инициативы мюнхенских властей.
Матч Германия — Венгрия состоится завтра, 23 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 22 июня 2021
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