Фигурист Энберт: до 3-го гола в ворота сборной России казалось, что ситуация под контролем

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
«Нужно ли сборной обновление? Сложный вопрос. Мне кажется, что какие-то изменения в составе уже произошли. К сожалению, не так часто смотрю футбол в последнее время. В матче с Данией, как я считал, были готовы физически и до третьего гола в наши ворота казалось, что ситуация под контролем. Но это спорт, случаются проигрыши. Хочу поддержать эту сборную, я за неё болею. Если бы мы победили, то сказал бы, что ребята оправдали наши надежды, но добиться нужного результата не получилось. Не исключено, что наши футболисты уступили датчанам в технике», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».
По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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