Иван Скобрев: сборная России могла выступить лучше на Евро-2020, но я поддерживаю команду

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«Конечно, могли выступить лучше, и все мы в это верили. На самом деле много негатива сейчас. А вот сборная Турции могла лучше сыграть? Конечно. А что будет в группе F мы знаем? Тоже нет. Очевидно, что мы должны были проходить финнов, бороться с Данией. Бельгия сейчас сильнее и, возможно, один из фаворитов этого чемпионата. Возрастная и опытная команда, умеющая играть на результат.



Поэтому, опять же, поддерживаю нашу сборную, что бы сейчас не говорили. Мы все восхищались нашими ребятами, когда они обыграли голландцев и выиграли бронзу на Евро-2008. К сожалению, в этот раз не получилось. Надеемся, что будет новое поколение, новые методики и победы.



Будущее Черчесова? Думаю, это решит РФС, а не мы с вами. Болельщики выразят свои пожелания. Наверное, у специалистов есть на руках статистика игроков. Кто бежал, кто не бежал. А выводы должны быть сделаны и я надеюсь, что они помогут нашему футболу. Каждому игроку необходимо вырасти», — приводит слова Скобрева «Матч ТВ».

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.