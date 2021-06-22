Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МИД Украины выяснит, почему фанатов не пустили на матч с флагом «Крым — это Украина»

МИД Украины выяснит, почему фанатов не пустили на матч с флагом «Крым — это Украина»
Комментарии

Министерство иностранных дел Украины собирается выяснить, почему украинских болельщиков в Бухаресте не пускали на матч национальной команды с Австрией из-за украинского флага с картой Крыма.

«Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом «Крым — это Украина» перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — цитирует УНН пресс-секретаря министерства Олега Николенко.

Ранее появилась информация, что полиция Румынии не допустила на матч Украина — Австрия двух украинских болельщиков из-за флага Украины с изображёнными на нём границами Крыма и надписью Crimea is Ukraine («Крым — это Украина»). Румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.

Новость по теме
«Не боюсь, что меня выгонят». Россиянин рассказал, зачем принёс флаг Украины в фан-зону
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021