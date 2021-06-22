МИД Украины выяснит, почему фанатов не пустили на матч с флагом «Крым — это Украина»

Министерство иностранных дел Украины собирается выяснить, почему украинских болельщиков в Бухаресте не пускали на матч национальной команды с Австрией из-за украинского флага с картой Крыма.
«Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом «Крым — это Украина» перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», — цитирует УНН пресс-секретаря министерства Олега Николенко.
Ранее появилась информация, что полиция Румынии не допустила на матч Украина — Австрия двух украинских болельщиков из-за флага Украины с изображёнными на нём границами Крыма и надписью Crimea is Ukraine («Крым — это Украина»). Румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.
- 22 июня 2021
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