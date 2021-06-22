Болельщики прислали в фонд «Спартака» 300 писем в поддержку Зобнина

После заявления Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, болельщики стали писать письма в защиту полузащитника сборной России и красно-белых Романа Зобнина.

«Всего за три часа после публикации на почту фонда «Спартак — детям» пришло около трёхсот писем со всех уголков нашей страны и из-за границы. Болельщики выражали своё искреннее восхищение нашим полузащитником, выражали сочувствие по поводу проигрыша сборной, писали очень личные письма, полные добра», — сообщает пресс-служба фонда «Спартак — детям».

Ранее Салихова заявила, что ей поступает много просьб передать слова поддержки Роману Зобнину. «Напишите коллективное письмо, пришлите его на почту фонда «Спартак — детям». Роману всё передадут», — писала Зарема.