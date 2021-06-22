Энрике — о возможном уходе из сборной Испании: вы шутите? Думаю о продлении контракта

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу возможного ухода из национальной команды после чемпионата Европы.



«Вы шутите? Я думаю о продлении контракта», — приводит слова Энрике Marca.



Напомним, Энрике возглавил сборную в июле 2018 года, но летом 2019 года покинул свой пост из-за тяжёлой болезни дочери, которая впоследствии скончалась. 19 ноября 2020 года тренер вернулся в сборную.



Завтра, 23 июня, сборная Испании проведёт матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Словакии. Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало матча — в 19:00 мск. После двух туров испанская команда занимает третье место в турнирной таблице группы Е.