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Энрике — о возможном уходе из сборной Испании: вы шутите? Думаю о продлении контракта

Энрике — о возможном уходе из сборной Испании: вы шутите? Думаю о продлении контракта
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу возможного ухода из национальной команды после чемпионата Европы.

«Вы шутите? Я думаю о продлении контракта», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, Энрике возглавил сборную в июле 2018 года, но летом 2019 года покинул свой пост из-за тяжёлой болезни дочери, которая впоследствии скончалась. 19 ноября 2020 года тренер вернулся в сборную.

Завтра, 23 июня, сборная Испании проведёт матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Словакии. Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало матча — в 19:00 мск. После двух туров испанская команда занимает третье место в турнирной таблице группы Е.

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