Червиченко: сборная России превратилась в команду, куда берут из личной приязни

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в сборной России.
«Постепенно из команды, куда брались лучшие, сборная превратилась в команду, куда берут по личной приязни или неприязни, причастности к общему агенту. Черчесов потихоньку из сборной сделал собственный гешефт. Даже сборы проводятся там, где его второй дом. Пусть кто-нибудь объяснит, как сборы в Австрии положительным образом повлияли на результат? Если бы мы в Австрию не съездили на две недели, проиграли бы бельгийцам 0:5, а датчанам — 1:7? В чём этот сакральный смысл? В том, чтобы кто-то был поближе ко второму дому, к детям? Полнейшее безобразие. Руководство РФС должно с этим безобразием разобраться. Если нет, то нам тогда и на чемпионат мира незачем настраиваться. Если сравнить игру тех команд, которые играют с нами в группе, и нашу, мы даже третье место не займём», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 22 июня 2021
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