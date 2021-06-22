Чехия — Англия: Стерлинг открыл счёт

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Чехии встречается с национальной командой Англии. Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 13-й минуте счёт 1:0 в пользу английской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг. Результативную передачу отдал полузащитник Джек Грилиш.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем из Португалии. Ему помогают соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Срджан Йованович из Сербии.
Напомним, Чехия на старте обыграла Шотландию (2:0), а затем сыграла вничью с Хорватией (1:1). Англичане начали с победы над Хорватией (1:0), а затем не смогли обыграть Шотландию (0:0).
- 22 июня 2021
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