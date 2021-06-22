Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен получил жёлтую карточку в матче с Шотландией.

Ловрен пропустит следующий матч сборной Хорватии на Евро. В предыдущем матче с Чехией (1:1) защитник получил предупреждение за фол в штрафной, после которого чехи реализовали пенальти.

Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему помогают соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья — Бартош Франковски из Польши.



Напомним, Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0).



После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.