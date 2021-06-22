Уткин: Черчесов видит дверь, куда идти? Её знают все, за ней — улица
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Блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча с Данией (1:4).
«Лучшая новость дня. Станислав Черчесов не слепой и видит дверь, куда идти. Эту дверь знают все, за ней — улица. Надо проследить, чтобы кто-то закрыл её за «Станиславом Соломоновичем», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Черчесов после матча ответил на вопрос «Виден ли свет в конце тоннеля?» фразой «Мы не слепые, мы и свет видим, и дверь, куда идти».
Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
Новость по темеЧерчесов: виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти
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