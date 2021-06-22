Хуммельс — о радужной подсветке: такие маленькие знаки — это шаг в правильном направлении
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Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался о запрете УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Венгрии.
«Думаю, у УЕФА есть причины для этого запрета. Хорошо, что такие вопросы обсуждаются публично. Не так давно игрок из NFL совершил каминг-аут. Это отлично, ориентация спортсмена не должна иметь значения. Я приветствую это и хочу, чтобы игроки не боялись говорить о себе открыто. Надеюсь, что в скором времени каминг-ауты станут нормальным явлением в спорте. Конечно, я хотел бы видеть яркую подсветку стадиона, ведь такие маленькие знаки — это шаг в правильном направлении», — приводит слова Хуммельса Spox.
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