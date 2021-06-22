Гамшик: стадион в Петербурге — один из самых красивых среди тех, что я видел

Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик похвалил стадион в Санкт-Петербурге.



«Мы проделали долгий путь из России в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы наконец можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и стадион «Ла Картуха» тоже очень хорош», — приводит слова Гамшика пресс-служба УЕФА.

18 июня сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

Следующий матч словаки сыграют с испанцами на «Ла Картухе» в Севилье.