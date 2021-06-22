Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гамшик: Словакия шокировала Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось

Гамшик: Словакия шокировала Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча с Испанией.

«Все команды в нашей группе в турнирном смысле «живы», поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперёд», — приводит слова Гамшика пресс-служба УЕФА.

Следующий матч словаки сыграют с испанцами на «Ла Картухе» в Севилье. Матч пройдёт завтра, 23 июня.

18 июня сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021