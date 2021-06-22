Гамшик: Словакия шокировала Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось

Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча с Испанией.



«Все команды в нашей группе в турнирном смысле «живы», поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперёд», — приводит слова Гамшика пресс-служба УЕФА.

Следующий матч словаки сыграют с испанцами на «Ла Картухе» в Севилье. Матч пройдёт завтра, 23 июня.



18 июня сборная Швеции встретилась с национальной командой Словакии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом.