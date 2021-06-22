Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро со второго места

В матче 3-го тура группового этапа Евро сборная Хорватии переиграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил хавбек хорватов Никола Влашич. После подачи в штрафную Иван Перишич головой сделал скидку в центр, откуда Влашич в падении протолкнул мяч в угол ворот. Полузащитник шотландцев Каллум Макгрегор сравнял счёт.

Полузащитник Лука Модрич красивейшим ударом вывел хорватов вперёд. На 62-й минуте Матео Ковачич аккуратным пасом вывел Модрича на удар с линии штрафной — и тот внешней закрутил мяч в угол ворот. Третий мяч хорватов забил Перишич. Модрич совершил подачу от угла поля, а Перишич, опередив защитника, головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот, который рикошетом от штанги залетел в сетку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини из Аргентины. Ему помогали соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный судья — Бартош Франковски из Польши.



Напомним, Хорватия начала турнир с поражения от Англии (0:1), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). Шотландцы уступили чехам (0:2) и завершили вничью встречу с Англией (0:0).



После трёх туров лидером группы D является Англия (7 очков). Хорватия (4) заняла второе место. Чехия (4) расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Шотландия (1) — четвёртая.