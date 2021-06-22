Сборная Англии обыграла Чехию. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2020

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии встречалась с национальной командой Англии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской сборной со счётом 1:0.



На 12-й минуте встречи нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг из-за пределов вратарской головой замкнул навес английского полузащитника Джека Грилиша от лицевой линии.



Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе D. Чешская национальная команда набрала 4 очка и заняла третье место, уступив сборной Хорватии по разнице мячей. Тем не менее сборная Чехии также вышла в плей-офф турнира, так как набрала больше очков, чем сборные Украины и Финляндии, занявшие третьи места в своих группах.