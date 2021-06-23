Яя Туре: большая задница Азара — повод для шуток, но она важна для его стиля игры

Тренер «Ахмата» Яя Туре прокомментировал игру форварда сборной Бельгии Эдена Азара на Евро-2020.
«Что касается Бельгии, мы должны поговорить об Эдене Азаре. Это уже стало поводом для шуток — насколько большая у него задница. Но этот фактор очень важен для того, как он играет в футбол.
Азар очень опасен, поэтому, когда мяч доходит до него, у него должно быть меньше пяти секунд. Хочется ограничить его время владения мячом. Когда он получает мяч, то уже чувствует, что противник приближается к нему. Азар выжидает до конца и использует задницу, чтобы заблокировать соперника. Он отталкивает противника, а затем, когда открывается пространство между ним и защитником, Азар убегает и начинает атаку.
Другие игроки используют свои задницы таким же образом — например, Антуан Гризманн, и вы можете увидеть, как Луис Суарес и Серхио Агуэро делают это на Кубке Америки. Но нет никого лучше, чем Эден Азар», — цитирует Туре Caught Offside со ссылкой на The Athletic.
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