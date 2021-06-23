«Барселона» собирается объявить о продлении контракта с Лионелем Месси 24 июня
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«Барселона» в ближайшие дни планирует объявить о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, каталонцы готовятся объявить о продлении контракта с аргентинцем в четверг, 24 июня.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.
Новость по темеЛионель Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта
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