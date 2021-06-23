Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Франции с Португалией на Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Португалии в третьем туре групповой стадии Евро-2020.

«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала. Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идёт вразрез с нашими амбициями. Возможности Антуана Гризманна мне хорошо известны. Он может сыграть на любой позиции в нападении, хотя сам больше любит действовать в центре. Нужно все хорошенько обдумать и понять, как перевод Гризманна в центр скажется на общем балансе команды», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 23 июня.