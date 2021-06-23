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«Барселона» может предложить «Ювентусу» двух футболистов за Криштиану Роналду

«Барселона» может предложить «Ювентусу» двух футболистов за Криштиану Роналду
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«Барселона» готова предложить «Ювентусу» двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По данным источника, в рамках сделки по переходу Роналду каталонский клуб может предложить «Ювентусу» кого-то из этих игроков — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании контракта с Роналду.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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