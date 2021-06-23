Хорваты обыграли шотландцев, а англичане победили Чехию на Евро. Главное к утру

Сборная Хорватии обыграла команду Шотландии, а англичане победили чехов и вместе вышли из группы на Евро-2020 – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Англии обыграла Чехию. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2020.

2. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро со второго места.

3. Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России.

4. Ивица Олич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

5. Калинская, Гасанова, Рахимова и Дьяченко с побед стартовали в квалификации Уимблдона.

6. Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия.

7. «Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли.

8. «Интер» объявил о переходе Чалханоглу.

9. «Барселона» заинтересована в подписании Криштиану Роналду.

10. «Финикс» броском с сиреной вырвал победу у «Клипперс» и повёл в финале Запада – 2-0.

11. Бывший гендиректор хоккейного «Торпедо» объявлен в розыск.

12. Три новых звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио.