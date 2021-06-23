«Милан» заинтересован в подписании форварда «Сассуоло» Берарди

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди следующий сезон может начать в «Милане». Об этом сообщает Sportitalia.
По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер россонери Стефано Пиоли. Он хотел подписать Берарди еще в «Фиорентину», когда тренировал флорентийский клуб, но тогда сделка сорвалась. Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали уже заявил, что не может гарантировать, что Доменико останется в клубе на следующий сезон. За Берарди «Сассуоло» хотел бы получить около € 40 млн.
Контракт форварда с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Берарди провёл 30 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Берарди является воспитанником «Сассуоло» и играет в составе команды с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.
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