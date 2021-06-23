72 процента читателей «Чемпионата» считают, что Станислав Черчесов должен уйти в отставку

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о дальнейшей судьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова после неудачи на чемпионате Европы — 2020.



Напомним, национальная команда разгромно проиграла Дании в заключительном, 3-м туре группового этапа (1:4) и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую сборную по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, команда вылетела из турнира.



Из почти 30 тысяч проголосовавших 72 процента считают, что Черчесов должен покинуть сборную России. 22 процента читателей уверены, что эту команду не спасёт ни один тренер. Четыре процента выступают за то, чтобы специалист продолжил работу, поскольку выступление сборной на Евро соответствует ожиданиям. Наконец, два процента категорически против увольнения Черчесова и считают, что ему нет альтернативы.