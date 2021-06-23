Отец Черышева выступил против отставки Черчесова из сборной России

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, высказал свою позицию по поводу возможной отставки наставника национальной команды Станислава Черчесова.



Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.



«У Черчесова есть контракт. Он должен его доработать. Менять сейчас тренера, за год до чемпионата мира по футболу, неразумно. Нужно будет заново перестраивать команду… Посмотрите на сборную Испании. Там тоже поменяли тренера, идёт смена поколений. Пока ничего хорошего у них из этого не вышло. Также считаю, что кардинальные изменения в нашей команде не принесут пользы», — цитирует Черышева-старшего News.ru.