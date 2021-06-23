Сестра Каспера Шмейхеля: после матча с Россией у меня болело всё тело

Сесили Шмейхель, сестра вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля, поделилась эмоциями от матча с национальной командой России (4:1) на чемпионате Европы – 2020.



«Это было так нервно. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, я начинала молиться, чтобы всё сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой, потому что моё тело было сильно напряжено.



У меня болело всё тело. Сначала я почувствовала, что могу вздохнуть с облегчением, когда матч закончился. Перед матчем я отправила сообщение Касперу. Я имею в виду, я написала: «Надеюсь, вы добьётесь того успеха, которого заслуживаете».



Атмосфера была совсем не такой, как в матче с Бельгией, где все были в полной боевой готовности. Вчера вечером вместо этого можно было почувствовать, что все нервничают. Люди были счастливы и веселы, но это был действительно важный матч



На самом деле безумно глупо плескаться пивом. Этим утром я обнаружила, что моя сумка полностью испачкана им», — цитирует Сесили Шмейхель BT.

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