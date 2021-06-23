«Реал» заинтересовался центральным защитником «Ромы»

Мадридский «Реал» может усилить линию обороны в летнее трансферное окно после ухода Серхио Рамоса, у которого истекает контракт.



Как сообщает AS, «сливочные» обратили внимание на центрального защитника «Ромы» Рожера Ибаньеса. Поспособствовать сделке может тот факт что клубы находятся в хороших отношениях. Стоимость бразильца оценивают в € 25 млн.



Ибаньес начинал карьеру на родине, где в частности выступал за «Флуминенсе», а в 2019 году перебрался в «Аталанту». В команде из Бергамо он не закрепился, и спустя год его арендовала «Рома». Этим летом римский клуб выкупил игрока.



В минувшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, отдал одну результативную передачу, забил один автогол и получил шесть жёлтых карточек.