Кто, если не Черчесов, должен тренировать сборную России? Ваши варианты!

Из почти 30 тысяч читателей «Чемпионата», проголосовавших в опросе о необходимости перемен на посту главного тренера сборной России, 72 процента считает, что Станислав Черчесов должен уйти. А кто, если не он, тогда должен тренировать сборную России? Кто сможет вывести команду на новый уровень? Поделитесь с нами вариантами – мы выберем самые интересные, а после их опубликуем. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений – такие ответы не пройдут модерацию.

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Напомним, национальная команда разгромно проиграла Дании в заключительном, 3-м туре группового этапа (1:4) и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую сборную по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, команда вылетела из турнира.