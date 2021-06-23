Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто, если не Черчесов, должен тренировать сборную России? Ваши варианты!

Кто, если не Черчесов, должен тренировать сборную России? Ваши варианты!
Комментарии

Из почти 30 тысяч читателей «Чемпионата», проголосовавших в опросе о необходимости перемен на посту главного тренера сборной России, 72 процента считает, что Станислав Черчесов должен уйти. А кто, если не он, тогда должен тренировать сборную России? Кто сможет вывести команду на новый уровень? Поделитесь с нами вариантами – мы выберем самые интересные, а после их опубликуем. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений – такие ответы не пройдут модерацию.

Напомним, национальная команда разгромно проиграла Дании в заключительном, 3-м туре группового этапа (1:4) и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую сборную по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, команда вылетела из турнира.

Вот как увольняли тренеров сборной России. Когда Черчесов пополнит список? Вот как увольняли тренеров сборной России. Когда Черчесов пополнит список?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021