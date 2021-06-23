«Динамо» определилось с составом на первый летний сбор

Сегодня, 23 июня московское «Динамо» отправилось на первый летний сбор в Австрию, сообщает пресс-служба клуба. В тренировочном процессе примут участие следующие футболисты:



Вратари: Иван Будачёв, Денис Давыдов, Игорь Лещук;



Защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев;



Полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски;



Нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жье, Константин Тюкавин.



Хорватский хавбек Никола Моро присоединится к команде уже в Австрии.



Динамовцы будут готовиться в Котмюле до 4 июля и за это время проведут четыре контрольные встречи. Соперниками москвичей станут румынский ЧФР (26 июня), чешское «Динамо Ческе-Будеёвице» (30 июня), кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля).

Новость по теме «Динамо» объявило о переходе Диего Лаксальта