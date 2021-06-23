«Спартак» провёл заключительную тренировку на сборе в Тарасовке перед отъездом в Австрию

Сегодня, 23 июня, состоялась заключительная тренировка «Спартака» на сборе в Тарасовке перед отъездом в Австрию. В тренировочном процессе участвуют футболисты «Спартака-2»: Степан Мельников, Артём Воропаев и Даниил Денисов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.