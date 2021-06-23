Гинер: я как управлял, так и управляю ЦСКА. Орешкин никуда не лезет

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию, что большинство вопросов работы клуба, в том числе трансферную политику и состав тренерского штаба, решает председатель совета директоров Максим Орешкин.
«Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнёры, совет директоров, — считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее.
Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твёрдо стоим на ногах, также наши партнёры ВЭБ очень сильно помогают нам. Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.
- 23 июня 2021
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