Защитник «Динамо» Ордец прокомментировал выступление России и Украины на Евро-2020

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на чемпионате Европы – 2020.



«Сборная Украины прекрасно играет, я очень рад, что тренерский штаб донёс до футболистов свои мысли. У них хороший рисунок игры. Если разбирать, как выходят из обороны, мы видим, что это уже не та команда, которая была четыре года назад. Вместе со сборной растут и футболисты, которые уже играют на высоком уровне, и молодые футболисты из киевского «Динамо», «Шахтёра», из европейских клубов. Это всё в копилочку. Каждый вносит свою лепту в игру, кроме того, и атмосфера в сборной — это всегда положительные эмоции. Когда ребята пропускают, то не тушуются, они знают, чего хотят и добиваются выполнения задач тренерского штаба Андрея Николаевича Шевченко.



Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать.



Конечно, хотелось бы, чтобы наши динамовские ребята в сборной России получали как можно больше времени на поле, тем более в таких играх. Все, кто туда поехал, заслужили вызов, они на правильном пути. Хотелось бы, чтобы они хотя бы выходили на замену, чувствовали этот уровень, эмоции.



За Антона Шунина, конечно, переживал — неприятно было, когда бельгийцы забивали. Жаль, что проиграли, после поражения всегда отрицательные эмоции. Главное — анализировать свои ошибки, если они есть. А если их нет, то разбираешь игру и забываешь о плохом. Антон — опытный вратарь, он знает, как справиться с давлением. Надо двигаться только вперёд», — цитирует Ордеца «Газета.Ru».

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