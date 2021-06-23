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Словакия — Испания: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ», Евро-2020

Словакия — Испания: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Матч ТВ»
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Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Словакии и Испании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Словакия — Испания можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь Евро-2020
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