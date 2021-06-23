Кутепов: какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, обычно ими не увлекаюсь

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о первом сборе под руководством нового главного тренера красно-белых Руя Витории.



«В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны. Жара? Нам выбирать условия не приходится. Работаем в любых условиях: и в холод, и в жару. Нам без разницы: лишь бы был мяч и поле. Много работы с мячом? Чепзанович всё равно издевается, конечно, но мы лучше адаптированы к его нагрузкам. Нет такого, что очень тяжело – обычная работа. А ребятам из второго «Спартака» адаптироваться будет тяжелее.



Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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