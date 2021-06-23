Португалия — Франция: прямой эфир матча чемпионата Европы на «России 1» начнётся в 22:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Португалии и Франции. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Португалия — Франция можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Португалия — Франция в приложении и на сайте Фонбет!
- 23 июня 2021
-
15:50
-
15:49
-
15:37
-
15:22
-
15:20
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:23
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:05
-
13:01
-
13:01
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:36
-
12:31
-
11:58
-
11:57
-
11:39
-
11:29
-
11:29