Педро Роша: готов выступать за «Спартак». Я заслужил шанс

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша высказался о своём будущем в команде.
«Если говорить о лимите и том, что я лишний сейчас, жизнь игрока достаточно непростая. Я делаю свою работу, выкладываюсь на сто процентов. Финальное решение о том, кто останется или нет, будет за тренером. Я являюсь игроком «Спартака» и должен делать всё возможное для своей команды. Пока все мои мысли только о «Спартаке». Не знаю, что будет дальше — кто-то мной заинтересуется или у клуба будет интерес куда-то меня продать или отдать в аренду. Но, скажу ещё раз, пока ничего такого нет.
Прошлый сезон я провёл во второй команде. Считаю, что неплохо провёл сезон. Я готов выступать за «Спартак», и неважно, будет это первая команда или вторая. Считаю, что неплохо сыграл часть сезона в ФНЛ и заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде.
Хочется играть на максимально возможном уровне. В плане «Спартака» это РПЛ. Но всё зависит от решения клуба. Если мне скажут, что нужно вернуться во вторую команду, я приму этот выбор. Я являюсь игроком «Спартака», и это абсолютно нормально», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 23 июня 2021
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