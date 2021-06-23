Руй Витория: я сторонник вакцинации «Спартака», за неё будет отвечать наш медицинский штаб

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к вакцинации.
«Я переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, после этого привился. Сделал уже около 30 ПЦР-тестов, так что знаю о вирусе столько, что консультации могу давать. Я сторонник вакцинации команды, за неё будет отвечать наш медицинский штаб – у нас отличные врачи. Мы должны быть примером для ребят о необходимости вакцинации. Чем быстрее мы это сделаем – тем быстрее закончится пандемия, и стадионы вновь заполнят болельщики», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 23 июня 2021
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:23
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:05
-
13:01
-
13:01
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:36
-
12:31
-
11:58
-
11:57
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:05
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
08:50