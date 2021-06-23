Руй Витория: я сторонник вакцинации «Спартака», за неё будет отвечать наш медицинский штаб

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к вакцинации.



«Я переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, после этого привился. Сделал уже около 30 ПЦР-тестов, так что знаю о вирусе столько, что консультации могу давать. Я сторонник вакцинации команды, за неё будет отвечать наш медицинский штаб – у нас отличные врачи. Мы должны быть примером для ребят о необходимости вакцинации. Чем быстрее мы это сделаем – тем быстрее закончится пандемия, и стадионы вновь заполнят болельщики», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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