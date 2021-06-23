Руй Витория: не будем сваливать игроков сборных в одну кучу, только индивидуальный подход

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о возвращении футболистов из национальных команд.
«Ситуация с большим количеством игроков в сборных типична для больших клубов, коим «Спартак» и является. Полностью даём себе отчёт о ситуации. И если говорить об их возвращении, к каждому будет индивидуальный подход, чтобы они вернулись в строй. Кто-то вернётся раньше, кто-то позже. Постоянно следим за их тренировками, сколько они сыграли и как. Каждый фактор повлияет на их подготовку в клубе. Повторюсь, ни в коем случае не будем их сваливать в одну кучу, будет только индивидуальный подход», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 23 июня 2021
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