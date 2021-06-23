В Кремле отказались комментировать призывы к отставке Станислава Черчесова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову покинуть свой пост.



«Я воздержусь от ответа на этот вопрос», — цитирует Пескова «Р-Спорт».



Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе B. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.



Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о дальнейшей судьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова после неудачи на чемпионате Европы — 2020. Из почти 30 тысяч проголосовавших 72 процента считают, что Черчесов должен покинуть сборную России.

Новость по теме 72 процента читателей «Чемпионата» считают, что Станислав Черчесов должен уйти в отставку