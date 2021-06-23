Словакия — Испания: прямой эфир матча чемпионата Европы на «Матч ТВ» начнётся в 19:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч сборных Словакии и Испании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Словакия — Испания можно будет на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Словакия — Испания в приложении и на сайте Фонбет!
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