Гальцев: нужно менять подход к футболу. Такая маленькая Дания обула и отфутболила Россию

Советский и российский артист Юрий Гальцев прокомментировал вылет национальной команды России с чемпионата Европы по футболу – 2020. Он ответил на пост телеведущего Дмитрия Губерниева в «инстаграме».
«Никого не хочу учить и оскорблять, но раньше мы играли во дворе в футбол, были площадки, потом разные соревнования между школами, затем выезжали на большие соревнования, и всё это было так, что мы не думали о деньгах! А сейчас, когда говорят о футболе, сразу на уме у всех вместо спортивного интереса – деньги!
Я считаю, что нужно полностью менять подход к футболу. Такая страна, с такими возможностями, такими талантами и такая маленькая Дания (песня «Маленькая страна») обула и отфутболила! Меньше надо бить себя в грудь, а доказывать делом на поле! Заслуженный артист России – Юрий Гальцев», — написал Гальцев в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
- 23 июня 2021
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