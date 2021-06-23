Люк де Йонг травмировал колено и больше не сыграет за Нидерланды на Евро-2020

Сборная Нидерландов лишилась одного из нападающих в преддверии плей-офф чемпионата Европы — 2020.



Как сообщается на сайте национальной команды, расположение сборной покинул Люк де Йонг, выступающий на клубном уровне за «Севилью». Форвард травмировал колено на тренировке и больше не сыграет на Евро-2020. При этом регламент УЕФА не предусматривает замену в заявке на этой стадии турнира.



Ранее Нидерланды лишились полузащитника Донни ван де Бека, который также получил травму. Таким образом, в заявке команды осталось 24 футболиста.



Сборная Нидерландов заняла первое место в группе с Австрией, Украиной и Северной Македонией. Соперника по 1/8 финала команда узнает по итогам заключительных матчей группового этапа, которые пройдут сегодня, 23 июня.