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Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешёл в «Ахмат»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешёл в «Ахмат»
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Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Лысцов является воспитанником «Локомотива». Вернулся в клуб в прошлом году. До этого выступал за «Крылья Советов» и португальские команды. В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 500 тыс.

Ранее защитник грозненского «Ахмата» Максим Ненахов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Футболист подписал с железнодорожниками контракт сроком на три года.

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