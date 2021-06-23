Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешёл в «Ахмат»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Лысцов является воспитанником «Локомотива». Вернулся в клуб в прошлом году. До этого выступал за «Крылья Советов» и португальские команды. В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 500 тыс.
Ранее защитник грозненского «Ахмата» Максим Ненахов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Футболист подписал с железнодорожниками контракт сроком на три года.
- 23 июня 2021
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