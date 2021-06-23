Красно-белые тренировались под палящим солнцем, Витория наблюдал. Фото

«Спартак» продолжает готовиться к новому сезону под руководством главного тренера Руя Витории. Первый летний сбор «Спартака» подходит к концу. Сегодня красно-белые провели заключительную тренировку в Тарасовке, после чего продолжат готовиться к сезону в Австрии.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о вернувшихся из аренды футболистах, а также рассказал о планах на трансферное окно.



«Те ребята, которые вернулись в команду из аренд, хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Конечно, решение я приму позже, нужно подождать, когда вернуться все игроки «Спартака» из сборных, потом можно говорить конкретнее. Скорее всего, это будет уже после сбора в Австрии. Основной приоритет в этом вопросе — интересы клуба, а потом уже — интересы игроков. Мне не нравится работать с очень большой командой, когда есть длинная скамейка. Конечно, в этот сезон внесут свои коррективы еврокубковые матчи, когда количество футболистов будет чуть больше, чем обычно.



Основной план — иметь два игрока на каждую позицию. В случае необходимого усиления каких-либо позиций добавить третьего игрока. Об этом будем ещё говорить со спортивным директором. Также мне нравится, когда в команде сильная внутренняя конкуренция. Не люблю, когда есть 11 игроков старта и остальные. Команда должна быть сбалансированной.



Мы следили за игроками в аренде, они блестяще себя показали. Тем не менее могу сказать, что изменения в составе будем стараться проводить с хирургической точностью. Те, кто тренируется с нами на данный момент, создают исключительно положительное впечатление».

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.