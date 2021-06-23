Кузнецов: ЦСКА не поздравил нас с юбилеем победы в Кубке СССР. Пусть будет стыдно

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что клуб не поздравил экс-футболистов с юбилеем победы в Кубке СССР. 23 июня 1991 года армейцы обыграли в финале московское «Торпедо» со счётом 3:2 и стали победителями предпоследнего в истории розыгрыша.
«Хотел бы поздравить своих партнёров с такой замечательной датой. Нас никто не поздравлял. Ни клуб, ни кто-то из клуба. Только самые близкие друзья. История забывается, я всё понимаю. Но хотя бы я их поздравлю.
Сейчас, вспоминая эту победу, понимаем с ребятами, как было тяжело взять тот кубок. Хотя тогда нам так не казалось. Со многими ребятами сейчас общаемся: с Масалитиным, Сергеевым, Колесниковым Мишкой, с Серёгой Дмитриевым.
Вообще всех ребят хотелось бы поздравить. Это люди, которые заслужили поздравления, и это нельзя забывать. Поздравляют с победой в кубке УЕФА, в чемпионатах, а наш кубок забывается. Кто историю не помнит, у того нет будущего. Пусть будет стыдно тем, кто этого не помнит», — цитирует Кузнецова Sport24.
- 23 июня 2021
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